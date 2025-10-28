Lazio, individuati gli obiettivi per gennaio: occhi su Martin, Ilic e... Insigne

La Lazio comincia a pensare al mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, qualora Nuno Tavares dovesse essere ceduto, ecco che la priorità per la fascia sinistra diventerebbe Aaron Martin del Genoa. Sarri e la società sono inoltre d'accordo per far partire Fisayo Dele-Bashiru, Reda Belahyane e Tijjani Noslin in inverno e ha indicato per sostituirli Ivan Ilic del Torino e Lorenzo Insigne, svincolato che riabbraccerebbe molto volentieri.

In questo momento la società non può dirsi soddisfatta del rendimento della squadra, ma è ampiamente giustificato dal blocco del mercato, che ha impedito ai biancocelesti di rinforzarsi. Il problema più grande però è un altro, ovvero che il gruppo non è quello che vorrebbe l'allenatore e di conseguenza fatica anche a recepire i suoi dettami di gioco e a applicarli.

Poi ci si sono messi di mezzo gli infortuni, come quelli di Nicolò Rovella e di Valentin Castellanos, sicuramente due giocatori fondamentali per risalire la china. Ci vuole pazienza e tanto lavoro. A Formello sono convinti che funzionerà, ma a gennaio servono calciatori funzionali al progetto per ripartire con maggiore entusiasmo e accontentare Sarri.