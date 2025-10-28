Lazio, oggi verranno valutati Basic e Cataldi: preoccupa Dia, per Pisa si scalda Pedro

Continuità. E' quella che vuole dare la Lazio in vista della sfida di campionato di giovedì sera contro il Pisa. La squadra di Maurizio Sarri vuole sfruttare l'onda dell'entusiasmo generata dal successo casalingo per 1-0 contro la Juventus, il quarto risultato utile consecutivo per gli uomini di Maurizio Sarri, e una classifica che comunque sta migliorando. I bianciocelesit hanno infatti 11 punti al pari di Cremonese e Torino a -2 dal Como sesto in graduatoria. La sfida in terra toscana contro gli uomini di Gilardino può essere importante per dare una definitiva svolta alla stagione.

E il tecnico biancoceleste potrebbe cambiare qualcosa nell'assetto tattico della squadra. Non tanto il sistema di gioco ma gli effettivi. Secondo quanto riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, una delle possibilità potrebbe essere quella di schierare Pedro in attacco. Lo spagnolo ex Barcellona infatti potrebbe essere il falso nove per non dare punti di riferimento alla formazione nerazzurra.

Inoltre ci saranno da valutare anche le condizioni di due giocatori come Basic e Cataldi, usciti con qualche acciacco a livello muscolare dalla gara contro i bianconeri e verranno valutati in giornata. Preoccupa di più invece la situazione di Dia che continua a sentire dolore alla caviglia destra.