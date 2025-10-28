Serie B, Empoli-Sampdoria: al Castellani in palio punti pesanti per risalire la classifica

Empoli e Sampdoria si preparano ad affrontarsi questa sera al Castellani, nel posticipo valido per la 10ª giornata del campionato Serie B, con fischio d’inizio fissato alle 20:30. Una sfida importante per entrambe, separate in classifica da soli quattro punti e accomunate da un rendimento finora altalenante. I precedenti tra le due squadre sono 39 tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio pende a favore dei blucerchiati con 18 vittorie, 10 pareggi e 11 successi toscani. A dirigere l’incontro sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Bahri e Biffi di Treviglio, mentre Iacobellis sarà il quarto uomo. Al VAR opereranno Nasca e Paganessi.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Dopo un avvio difficile, l’Empoli è chiamato a reagire. L’esonero di Guido Pagliuca del 14 ottobre scorso non ha ancora portato la scossa auspicata: con Alessio Dionisi in panchina, gli azzurri hanno raccolto un solo punto nelle ultime due uscite. Nell’ultima gara, a Modena, il vantaggio iniziale di Ceesay non è bastato a evitare la sconfitta per 2-1 ai toscani che finora hanno ottenuto un bottino di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, numeri che impongono una sterzata immediata per non scivolare nella zona rossa della classifica.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - In casa blucerchiata si respira aria di fiducia dopo il buon pareggio ottenuto contro il Frosinone al Ferraris. La squadra di Angelo Gregucci, subentrato a Massimo Donati, ha mostrato segnali di reazione: sotto di un gol nel primo tempo per la rete di Zilli, la Sampdoria ha rimontato grazie al colpo di Coda al 69’. Per la sfida di Empoli, il tecnico ha convocato 24 giocatori: assente Depaoli, mentre torna tra i disponibili Pedrola, pronto a dare nuova linfa all’attacco doriano.