TMW Genoa, due rientri per Vieira: ieri Marcandalli e Stanciu si sono allenati con il gruppo

Non c'è tempo per riposare. Dopo la sconfitta di Torino contro i granata di Marco Baroni, il Genoa è tornato al lavoro al "Signorini" di Pegli nel pomeriggio di ieri. All'orizzonte c'è la sfida casalinga contro la Cremonese di domani sera, importantissima ai fini della classifica. I rossoblù infatti non hanno ancora vinto in campionato e vogliono sfruttare la forza del "Ferraris", ancora una volta più di 30mila i presenti sui gradoni dell'impianto genovese, per portare a casa i primi tre punti della stagione. In uno scontro diretto per giunta.

Marcandalli e Stanciu in gruppo

Arrivano buone notizie per mister Vieira. L'infermeria si svuota definitivamente. Dopo il rientro in gruppo di Junior Messias prima della gara del "Grande Torino", ieri si sono aggregati al gruppo anche Alessandro Marcandalli e Nicolae Stanciu. Se tutto andrà al meglio anche nella rifinitura di oggi, i due giocatori verranno convocati per il turno infrasettimanale.

Gli infortuni sono alle spalle

Il trequartista rumeno, impiegato nelle ultime gare come interno di centrocampo, era ancora ai box a causa di una distrazione al bicipite della coscia destra ormai messa alle spalle mentre per il difensore rossoblù era alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha portato a saltare le ultime due partite di campionato.