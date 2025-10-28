Lazio, Sarri blinda la difesa: quattro clean sheet in otto gare e 5 reti in meno di Baroni

Maurizio Sarri ha chiuso la porta della Lazio. Nell'ultimo turno di campionato i biancocelesti hanno ottenuto una vittoria importante contro la Juventus. Successo che per altro è costato la panchina ad Igor Tudor, esonerato nella giornata di ieri. Tornando però alle questioni del club della capitale, è innegabile come il lavoro del tecnico toscano abbia portato i suoi frutti dopo un inizio un po' tormentato. I tre punti raccolti all'Olimpico sono molto importanti non solo per il morale ma anche la classifica che adesso sta tornando a sorridere.

C'è un dato che va a rendere ancora più giustizia nel lavoro di Mau. Come analizza l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questa Lazio ha incassato cinque reti in meno di quella di Marco Baroni allo stesso punto della scorsa stagione con quattro clean sheet in otto gare.

Al termine della sfida contro la Juve, Sarri ha così parlato: "Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. Abbiamo risposto con carattere e momenti di buon calcio, è chiaro che c'è da migliorare. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, andare in vantaggio dopo nove minuti ci ha concesso spazi per essere pericolosi, specialmente nel secondo tempo avevamo spazi e abbiamo sofferto pochissimo".