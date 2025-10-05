Jacobelli: "Cavallo Pazzo Rabiot, alla Juventus servirebbe un giocatore come lui"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha parlato del Milan: "Massimiliano Allegri, si sa, è un grande appassionato di ippica (...) E come non citare, fra gli altri, sia Momento Giusto sia, soprattutto, Corto Muso? Ecco perché, nella domenica del Grande Ritorno a Torino, a chi se non a Cavallo Pazzo Rabiot si attaglia la più famosa metafora equestre del Signor 12 Trofei Bianconeri? 'I cavalli si vedono al traguardo', ripeteva Max nei momenti delicati del rutilante tempo juventino.

Di certo, adesso che ha tagliato il traguardo rossonero, si può dire quanto il Milan sia felice di vedere Adrien già così solidamente innestato nella spina dorsale della squadra e perché molti tifosi della Signora non abbiano ancora digerito la sua mancata conferma. (...). Tuttavia, per dirla sempre con Allegri è evidente che 'i cavalli da corsa bisogna vederli quando muovono le gambe e così è lo stesso per i giocatori' (...).

Nel centrocampo della Juve, invece, c’è sempre il buco nero Koopmeiners, irriconoscibile rispetto al boom atalantino; Douglas Luiz, un anno fa accolto come la panacea, un anno dopo è finito in prestito al Nottingham Forest dove, però, sinora non ha lasciato tracce; Locatelli e Thuram sono ammirevoli, ma non bastano alla causa. Ci vorrebbe un Cavallo Pazzo a dar loro una mano...".