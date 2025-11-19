Lecce, per Tiago Gabriel c'è la fila. La Juventus pensa di inserire Adzic come contropartita

La Juventus ha avviato i primi contatti con Tiago Gabriel, il giovane difensore che sta brillando con la maglia del Lecce e che, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’attenzione di diverse big italiane. Lo riporta oggi Tuttosport.it, sottolineando come il classe 2004 portoghese sia ormai entrato con decisione nella lista degli obiettivi prioritari del club bianconero in vista delle prossime sessioni di mercato.

Sul giocatore, però, non c’è solo la concorrenza italiana: anche diverse squadre di Premier League hanno messo gli occhi su di lui. In particolare il Brentford sarebbe pronto a presentare un’offerta intorno ai venti milioni di euro, cifra che potrebbe complicare i piani delle società di Serie A interessate.

La Juventus, per provare a riequilibrare la corsa al difensore, starebbe valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’accordo. Secondo quanto riferito dal sito, una delle ipotesi più concrete è quella del prestito di Vasilije Adzic, giovane talento bianconero già seguito in passato proprio dal Lecce. Tale soluzione potrebbe facilitare la trattativa e convincere il club salentino a preferire la proposta juventina rispetto alle altre sul tavolo.