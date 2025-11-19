TMW Radio Mpasinkatu: "Gattuso, polemiche anche in Africa ma il problema vero è..."

L'esperto di mercato Malù Mpasinkatu ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, che ha detto la sua sulle parole di Gattuso sui criteri di qualificazione ai Mondiali: "La polemica è arrivata dal Marocco fino al Sudafrica. Sono molto legato a Gattuso, ma dopo una partita non brillante contro la Moldavia, uscirsene contro le squadre africane...Ci sono momenti e momenti per parlarne. I criteri li ha stabiliti la FIFA. Ha ragione, ma il mondo è cambiato, non si vive più di storia. L'Italia è di prima fascia come storia ma di seconda a livello tecnico attualmente.

Sono cose politiche che non c'entrano con il calcio giocato. Se hanno accettato all'epoca i criteri di qualificazione in Europa, non vedo perché farlo ora. Il problema in Italia non è la panchina, ma qualcosa di più profondo. E' un problema di generazione di qualità in Italia e di non credere nei giovani. Tutti i Paesi hanno stranieri nei propri campionati, ma le loro nazionali funzionano".