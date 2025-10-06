Juan Jesus raggiunge quota 100 col Napoli: "Qui sono a casa, spero di farne altre 100"

Al termine di Napoli-Genoa, Juan Jesus ha ricevuto un riconoscimento speciale per aver raggiunto le 100 presenze con la maglia azzurra. Un traguardo significativo, celebrato con affetto anche dai tifosi. Nel post-partita, il difensore brasiliano ha condiviso la sua emozione ai microfoni di DAZN:

"Centrare le 100 presenze col Napoli è un traguardo importante per me", ha dichiarato. "Sono ormai 14-15 anni che sono in Italia, ho avuto la fortuna di vestire le maglie di Inter, Roma e adesso Napoli, superando le 100 presenze in ciascuna di queste squadre. Sono davvero felice, anche perché qui a Napoli ho vinto due scudetti e sappiamo bene quanto valgano, che peso abbiano per questa città e per questa tifoseria".

Infine ha aggiunto: "Ho 34 anni, ma sto bene e sento di poter giocare ancora per altri 5-6 anni. Devo ringraziare tutto lo staff che mi segue ogni giorno: mi sento in ottima condizione e spero davvero di poter collezionare altre 100 presenze con questa maglia. Napoli è una società e una squadra dove mi sento a casa, qui sto bene e voglio continuare a dare il mio contributo".