TMW News Napoli e Roma, potere al centro sud. La crisi della Fiorentina

Nel corso del TMW News di oggi spazio al campionato che vede adesso due squadre in testa alla classifica, il Napoli e la Roma. Se il Napoli era pronosticato dopo sei giornate in prima posizione, molto difficile era immaginarsi anche una partenza così forte da parte dei giallorossi. Ieri nella partita contro la Fiorentina la squadra di Gasperini ha dimostrato di essere solida, matura e pratica. Non ha espresso un calcio trascendentale però ha saputo reagire e trovato il vantaggio dopo essere andata sotto ha gestito la gara con buona personalità sfruttando anche una dose di fortuna (vedi i due pali colpiti da viola con Kean e Piccoli. Non c'è stato invece grande spettacolo durante Juventus-Milan: il pareggio alla fine va più stretto ai rossoneri che hanno fallito un calcio di rigore con Pulisic e poi nel finale una clamorosa occasione con Leao.

La crisi della Fiorentina

Tornando alla squadra di Pioli è per adesso la vera delusione del campionato. tre soli punti dopo sei giornate e ancora nessuno successo. Per ritrovare una Fiorentina senza vittorie dopo sei giornate bisogna tornare indietro fino alla stagione '77-78. Pioli per ora non è in discussione ma alla ripresa del campionato per i tiscani ci saranno gare molto impegnative: a San Siro con il Milan, poi il Bologna quindi l'Inter a Milano.

Clicca sotto per guardare il TMW News