Lazio, dietrofront Rovella: ha deciso di non operarsi. Proseguirà la terapia conservativa
Rovella fa dietrofront: ha deciso di non operarsi. Come raccontato nei giorni scorsi (QUI la news), il centrocampista sembrava che dovesse finire sotto ai ferri per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia che lo attanagliano da tempo.
Tuttavia LaLazioSiamoNoi.it fa sapere che il regista biancoceleste continuerà invece con la con la terapia conservativa, portando avanti un programma già iniziato due settimane fa, al termine del derby contro la Roma che lo aveva visto uscire a metà del primo tempo proprio a causa di un problema fisico. Dopo ulteriori consulti svolti negli ultimi giorni, il classe 2001 ha quindi scelto per il non intervento chirurgico.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
