Pagliuca applaude il Bologna: "Tanti giocatori stanno tornando al livello dell'anno scorso"

Intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno per parlare della netta vittoria per 4-0 ottenuta dalla formazione allenata da Vincenzo Italiano contro il Pisa, nell'ultimo turno di campionato, l'ex portiere dei rossoblù Gianluca Pagliuca, ha detto: "Il Pisa ha dato una mano, senza dubbio, ma il Bologna è stato bravo.

A un certo punto ho pensato alla goleada e in tanti casi serve rispetto per l'avversario. Quando vinci 4-0 è giusto fermarsi. Forse nei primi dieci minuti ci sono state maggiori difficoltà, ma si è vista tanta differenza tra le due squadre.

Cambiaghi mi è piaciuto tanto, Odgaard l'ho visto in ripresa, ma devo dice anche Freuler ha fatto bene. Tanti giocatori mi sembra che stiano tornando sui livelli dell'anno scorso. Questi sono i segnali più importanti".