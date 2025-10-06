TMW Avellino, Aiello: "Vogliamo consolidare la B e costruire basi solide per il futuro"

Mario Aiello, direttore sportivo dell’Avellino, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo.

“Siamo soddisfatti del nostro mercato. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo raggiunti, poi sarà il campo a dire se le nostre scelte sono state giuste.

Ci siamo dati dei punti di riferimento nell’operare: il primo è stato confermare il gruppo che aveva vinto il campionato, per avere solidità in campo e nello spogliatoio. Successivamente abbiamo fatto interventi mirati, puntando su giovani per abbassare l’età media e allo stesso tempo aggiungere elementi futuribili.

In totale abbiamo effettuato 14 innesti, la maggior parte dei quali sono under, con qualche over di categoria.”

Quali sono gli obiettivi per questa stagione?

“Siamo una neopromossa, al primo anno di Serie B. Il nostro obiettivo è consolidare la categoria e crescere a 360 gradi, sia come organico che come società.

Stiamo lavorando per strutturarci sempre meglio anche a livello organizzativo: vogliamo creare basi solide affinché, in futuro, se dovessimo lottare per traguardi più ambiziosi, potremo farlo con fondamenta ancora più forti.”