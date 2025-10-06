Monza, Baldissoni: "Mister Paolo Bianco non è mai stato a rischio"
Al termine dell’incontro organizzato a Lissone tra CAN (Commissione Arbitri Nazionale), allenatori, capitani e dirigenti delle società della Lega Serie B, il nuovo amministratore delegato del Monza, Mauro Baldissoni, è stato intercettato in esclusiva dai microfoni di Estenews. “Il tecnico Paolo Bianco non è mai stato a rischio” ha dichiarato il dirigente biancorosso che poi aggiunto: “Siamo contenti della vittoria sul Catanzaro, è la prima della nuova società, ma non cambia niente perché il Monza è sempre il Monza”.
Infine, sull’incontro con gli arbitri, Baldissoni ha spiegato: “Gli arbitri li conosco bene, fanno il loro lavoro e sono l’ultimo dei problemi”.
