TMW Palermo, agente Ranocchia: "Inzaghi lo ha messo al centro del progetto"

Michele Fioravanti, agente che cura gli interessi del centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo.

"Partiamo da un presupposto: ogni calciatore affronta un percorso, e a volte capita di incontrare delle difficoltà. Sta all’ambiente e al giocatore stesso trovare la forza per ritrovarsi. Ranocchia è un calciatore fortissimo, ha un talento indiscusso, almeno per me. L’anno scorso ha attraversato un periodo complicato, una serie di difficoltà. Quest’anno, però, è stato messo al centro del progetto fin dall’inizio e quando un giocatore sente la fiducia, inevitabilmente riesce a esprimersi al meglio".

Parlaci del mondo Best Foot: intermediazioni ma anche progetti benefici e crescita del giocatore.

"Negli ultimi anni siamo cresciuti tanto, mettendo sempre più al centro il rapporto con il calciatore. Ci sono due modi di interpretare questo lavoro: da una parte le grandi agenzie, che dominano il mercato grazie alla loro forza; dall’altra realtà come la nostra, che cercano di costruire un percorso umano e sportivo con il giocatore".