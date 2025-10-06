Rimini, regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti ad agosto: la nota

Uno breve ma coinciso comunicato, quello diffuso dal Rimini pochi minuti fa, una nota nella quale annuncia di aver corrisposto regolarmente stipendi e contributi del mese di agosto: "Rimini F.C. informa che nella giornata di venerdì 3 ottobre sono stati regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti al mese di agosto".

Poche parole, dicevamo, ma essenziali, per permettere la sopravvivenza del club, intanto fino al termine della stagione, poi il futuro potrà esser scritto. Ricordiamo intanto che il tribunale ha nominato nei giorni scorsi un nuovo legale rappresentante, Antonio Buscemi, che diventerà operativo da oggi prendendo il posto di Valerio Perini, uomo della Building Company di Giusy Anna Scarcella: sarà lui, adesso a deliberare sulle decisioni rilevanti di gestione, e anche sui tesseramenti di chi, come a esempio il Direttore Generale e Sportivo Stefano Giammarioli, non ha ancora un contratto depositato.

L'adempimento della scadenza è quindi un passo avanti rispetto a quanto si è finora visto, anche poi per evitare ulteriori penalizzazioni (ricordiamo che sono ben 11 i punti di penalità già avuti) che ucciderebbero definitivamente quello che mister Filippo D'Alesio e i suoi ragazzi stanno provando a salvare sul campo. Non senza straordinari, vista che la classifica recita ancora un "meno" davanti...