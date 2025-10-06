La Colombia deve rinunciare a Mina: pesa l'infortunio post-Udinese, resterà a Cagliari

Yerry Mina non si unirà al ritiro della Nazionale maggiore della Colombia. Lo ha riferito la Federcalcio dei Cafeteros: "Il giocatore Yerry Mina ha riportato un infortunio nell’ultima partita disputata con il suo club, il Cagliari Calcio, il che gli impedisce di unirsi all’attuale ritiro della Nazionale per partecipare alle amichevoli in programma durante la finestra FIFA di ottobre. L’allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Yerry una pronta guarigione, fiduciosi che tornerà in perfette condizioni per continuare a dare il suo contributo di talento alla squadra nazionale".

In attesa di conoscere quale sia la tipologia e l'entità del guaio fisico riportato dal centrale del Cagliari - già alle prese con una contusione al ginocchio, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 20 minuti contro l'Udinese -, Mina ad ogni resterà a casa e salterà le partite contro Messico e Canada. Risparmiandosi anche dei viaggi impegnativi dalle lunghe tratte. Al suo posto, è stato convocato Willer Ditta (difensore del Cruz Azul).

Questa la distinta aggiornata della Nazionale colombiana:

Portieri: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul), Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Difensori: Yerson Mosquera (Wolverhampton), Jhon Lucumí (Bologna), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Álvaro Angulo (Pumas), Andrés Román (Atlético Nacional), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Maiorca), Willer Ditta (Cruz Azul).

Centrocampisti: Kevin Castaño (River Plate), Yaser Asprilla (Girona), James Rodriguez (Club Leon), Richard Ríos (Benfica), Kevin Serna (Fluminense), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Portilla (Talleres).

Attaccanti: Luis Suárez (Sporting CP), Luis Díaz (Bayern Monaco), Juan Camilo Hernandez (Betis), Rafael Santos Borré (Internacional), Johan Carbonero (Internacional).