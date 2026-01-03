Juve-Lecce, rigore disastroso di David: mezzo cucchiaio, Falcone ne prende un altro
La Juventus sbaglia il rigore del possibile 2-1 sul Lecce. David calcia al volo al 63', Kaba devia con un tocco di braccio da un passo. Collu viene richiamato al VAR da Doveri e assegna il penalty ai bianconeri. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante che calcia con un mezzo "scavino": Falcone devia con i piedi parando un altro penalty confermandosi uno specialista.
