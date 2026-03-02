Juventus, ecco i gol dal mercato: Zhegrova crea, Boga da il via alla rimonta

La riscossa juventina, arriva anche dal mercato: nella sfida pareggiata in extremis contro la Roma Spalletti ha avuto un aiuto molto importante da chi fino ad ora aveva deluso o comunque si era visto poco. Ad iniziare da Jeremie Boga, autore del gol che ha da il via alla rimonta bianconera: per l’ivoriano, arrivato nel mercato di gennaio in prestito gratuito dal Nizza con diritto di riscatto fissato a 4,8 milioni, è il primo gol con la maglia della Juve. Un ottimo biglietto da visita per chi in Serie A ha già fatto bene e deve convincere Spalletti della propria utilità.

Chi si augura che il 3-3 con la Roma possa essere un nuovo inizio è certamente Edon Zhegrova: dopo l’errore a porta spalancata al 95’ contro il Galatasaray che poteva cambiare la storia della qualificazione agli ottavi di Champions, l'ex Lille stavolta ha messo lo zampino in entrambi i gol della rimonta. Dal kosovaro sono arrivati i due cross tagliati che hanno messo in grande difficoltà la difesa giallorossa e propiziato il gol di Boga e poi quello di Gatti.