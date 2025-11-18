Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Mattia Perin, portiere della Juventus intercettato da Sky Sport a margine del Social Football Summit, ha parlato dei prossimi impegni della formazione bianconera, in campo con la Fiorentina alla ripresa del campionato: “Ha un organico di giocatori molto forti, la classifica non rispecchia il reale valore della loro rosa. E poi andare a Firenze per noi è sempre un po’ complesso.
Avranno tanta rabbia da tirare fuori, vogliono dimostrare ai loro tifosi che meritano di indossare quella maglia, ma dall’altra parte ci siamo anche noi che dobbiamo tornare a fare quello che sa fare questa società. Cioè vincere”.
