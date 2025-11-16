Genoa, tentativo per Perin: ipotesi difficile senza un sostituto per la Juventus

Genova chiama Mattia Perin, che tra i pali sente di poter ancora dire la sua. A 33 anni, con contratto fino al 2027, il vice di Di Gregorio valuta il futuro. Il Genoa ha sondato un possibile ritorno, favorito dal buon rapporto tra Perin e il neo tecnico Daniele De Rossi, che cerca un portiere esperto e leader per guidare lo spogliatoio dopo un avvio complicato.

Al momento si parla solo di idee, con un prestito semestrale come ipotesi più semplice, mentre la Juventus non ha ancora ricevuto offerte concrete. L’uscita di Perin dipenderà anche dalle alternative disponibili: Pinsoglio è fuori fino al 2026 e tra i giovani Scaglia, Fuscaldo e Mangiapoco qualcuno potrebbe essere promosso. Se fosse Perin a spingere per la cessione, la società potrebbe assecondarlo, ma per ora resta tutto nel campo delle suggestioni. Lo riporta Tuttosport