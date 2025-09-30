Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Cabal: "Il gol di sabato è il passato penso a domani"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:35Serie A
di Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

19:02 - Juan Cabal presenta Juventus-Villarreal, gara valida per la seconda giornata di Champions League, in programma domani alle 21 presso Estadio de la Cerámica.TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del difensore bianconero, prevista per le ore 19:15 in diretta.

Cosa hai provato dopo il gol contro l’Atalanta?
“Sono molto felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra a prendere un punto, però adesso il goal è il passato e penso solo alla sfida di domani. Se ne arriva un altro sarò felicissimo". 

Quali sono le tue aspettative? 
"Io sono tranquillo e parlo tanto con il mister. Se gioco dall'inizio va bene, se non lo faccio va bene comunque aiutare la squadra, dare quello che sono io come giocatore e persona. Lo stop mi è servito tanto per crescere, ho imparato tanto. Ora voglio solo aiutare la squadra e vincere sempre". 

Quale ruolo preferisci? 
"Io gioco avanti (ride, ndr). Preferisco sempre giocare, da braccetto o da quinto io voglio giocare non importa dove".

Che squadra è il Villarreal? 
"Sappiamo che il Villarreal è una squadra forte, domani sarà una bella partita da giocare e loro devono preoccuparsi di noi come noi di loro. Sappiamo che hanno iniziato bene il campionato, però tutte le partite sono diverse e difficili".

C'è stanchezza? 
"Non pensiamo alla stanchezza, perché non c'è. Quando vieni qui e senti la musichetta della Champions non c'è, cambia subito la mentalità e pensi solo a spingere. Dopo penseremo al Milan e al resto che viene".

Come stai a livello di testa? 
"Ho una mentalità forte, per me è stato la cosa più difficile è stato l'aspetto fisico. Quando è arrivato il mister poi la squadra è andata in America, anche io volevo andare com loro per conoscere le idee del mister ma non potevo e per me è stata dura. Ma ora è il passato, sono qui e sono pronto". 

Sulla Champions e la Serie A...
"Quando ero bambino e ascoltavo la musichetta della Champions e mi veniva la pelle d'oca... Non cambia si deve dare il 100% sia in  Serie A che in Champions ma qui è sicuramente diverso".

Il Villarreal ha avuto un buon inizio di stagione...
"Complimenti a loro, ma noi pensiamo solo a noi. Siamo tranquilli e pensiamo solo a domani". 

19:35 - Termina la conferenza di Juan Cabal

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
