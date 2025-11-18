TMW Radio Braglia: "Milan organizzato ma Inter più forte. Fiorentina, sarà dura in casa ora"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Primo confronto tra Chivu e Allegri nel derby:

"Per convinzione e identità di squadra il Milan, anche se l'Inter è più forte. Il Milan mi sembra più organizzato ora. E poi ha solo il campionato, quindi potrebbe avere più stimoli".

Inter, meglio Chivu o Inzaghi?

"Chivu mi piace per la comunicazione, le conferme si avranno quando vincerà qualcosa d'importante. Nessuno può togliere i meriti a Chivu, che ha preso una squadra dopo il duro ko in Champions, e ha saputo risollevare una squadra che era in un momento psicologico drammatico. Detto questo, ora aspettiamo per fare un paragone".

Fiorentina-Juve, una sfida che vale molto per entrambe:

"Sarebbe stato meglio se la Fiorentina avesse giocato fuori, perché a livello ambientale può pagare la Viola giocare davanti al suo pubblico. La Fiorentina vista a Genova ha giocato discretamente ma ci sono ancora delle cose da risolvere. E manca un'identità societaria, che incide sul gruppo anche. A Firenze non sarà semplice giocare, soprattutto contro la Juve. E i bianconeri potrebbero continuare sulla striscia positiva che Spalletti spera. La Fiorentina non ha giocatori adatti a giocare per salvarsi, vedere De Gea che compie due errori sui gol vuol dire che dal punto di vista psicologico è dura".