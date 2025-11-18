Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico

Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilicoTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 17:49Serie B
Luca Bargellini

Sette giocatori in scadenza, altrettanti in prestito con un futuro da scrivere. Si può riassumere così la situazione della rosa del Padova di Matteo Andreoletti che al termine della stagione potrebbe cambiare volto in maniera decisa.

Sette prestiti da valutare: il curioso caso di Mattia Fortin
Quattro dei giocatori in questione sono in prestito 'secco' con Mattia Fortin che però tesserato del Lens, club francese che ha la medesima proprietà di quello biancoscudato. Diritto di riscatto, invece, per Alessandro Sorrentino col Monza e per Lorenzo Villa con la Juventus, controriscatto, invece, con l'Inter per Luca Di Maggio.

Sette giocatori di proprietà: tanti i senatori in bilico
Molti dei giocatori coinvolti sono elementi di primo piano della compagine veneta: da Perrotta a Baselli, passando per Crisetig e Russini. La loro partenza significherebbe un profondo rinnovamento per il club.

Padova: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (7)
Luca Di Maggio (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Inter
Mattia Fortin (Portiere) - Prestito dal Lens
Paolo Ghiglione (Difensore) - Prestito dalla Salernitana
Jonas Harder (Centrocampista) - Prestito dalla Fiorentina
Jonathan Silva (Centrocampista) - Prestito dal Torino
Alessandro Sorrentino (Portiere) - Prestito con diritto di riscatto dal Monza
Lorenzo Villa (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto dalla Juventus

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (7)
Daniele Baselli (Centrocampista)
Francesco Belli (Difensore)
Lorenzo Crisetig (Centrocampista)
Pietro Fusi (Centrocampista)
Marco Perrotta (Difensore)
Simone Russini (Attaccante)
Michele Voltan (Portiere)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025

Articoli correlati
Vicenza lanciato verso la Serie B: il confronto col Padova 2024/25 lascia ben sperare... Vicenza lanciato verso la Serie B: il confronto col Padova 2024/25 lascia ben sperare
Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa
Derby Padova-Venezia, nodo trasferta: rischio divieto per i tifosi lagunari Derby Padova-Venezia, nodo trasferta: rischio divieto per i tifosi lagunari
Altre notizie Serie B
Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico
Spezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino... UfficialeSpezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino al 2027
Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico... Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico
Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti... Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti sui giovani
Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti
Bari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri... TMWBari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri giovani"
Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12 Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12
Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11 Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.1 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.2 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.3 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.4 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.5 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine top news n.6 Un rientro importantissimo. Il Milan pronto a riaccogliere il più determinante
Immagine top news n.7 Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan organizzato ma Inter più forte. Fiorentina, sarà dura in casa ora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rabiot recuperato, Dumfries in dubbio. Parlano Tare e Fenucci: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Qualificazioni Euro U19, L'Italia batte la Polonia e avanza al turno Elite
Immagine news Serie A n.3 Inter, Lautaro c'è. Dumfries resta in dubbio per il derby: il punto
Immagine news Serie A n.4 Roma, Ferguson in gruppo: con la Cremonese ci sarà. Le ultime su Bailey
Immagine news Serie A n.5 Under 21, le formazioni ufficiali di Montenegro-Italia: prima da titolare per Fortini
Immagine news Serie A n.6 Inter, Bastoni: "Dal difensore ci si aspetta che difenda e basta. Non è il mio caso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico
Immagine news Serie B n.2 Spezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie B n.3 Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico
Immagine news Serie B n.4 Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti sui giovani
Immagine news Serie B n.5 Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti
Immagine news Serie B n.6 Bari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri giovani"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Moscati: "Abbiamo le possibilità per toglierci dalla nostra classifica. Lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Bandecchi su questione stadio/clinica: "Oggi inizieranno i lavori, si inizia a costruire"
Immagine news Serie C n.4 Lucarelli: "La Ternana può infastidire le tre in vetta. Mammarella ha fatto un bel lavoro"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Immagine news Serie C n.6 Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone C diverso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.5 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?