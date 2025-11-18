Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico
Sette giocatori in scadenza, altrettanti in prestito con un futuro da scrivere. Si può riassumere così la situazione della rosa del Padova di Matteo Andreoletti che al termine della stagione potrebbe cambiare volto in maniera decisa.
Sette prestiti da valutare: il curioso caso di Mattia Fortin
Quattro dei giocatori in questione sono in prestito 'secco' con Mattia Fortin che però tesserato del Lens, club francese che ha la medesima proprietà di quello biancoscudato. Diritto di riscatto, invece, per Alessandro Sorrentino col Monza e per Lorenzo Villa con la Juventus, controriscatto, invece, con l'Inter per Luca Di Maggio.
Sette giocatori di proprietà: tanti i senatori in bilico
Molti dei giocatori coinvolti sono elementi di primo piano della compagine veneta: da Perrotta a Baselli, passando per Crisetig e Russini. La loro partenza significherebbe un profondo rinnovamento per il club.
Padova: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (7)
Luca Di Maggio (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Inter
Mattia Fortin (Portiere) - Prestito dal Lens
Paolo Ghiglione (Difensore) - Prestito dalla Salernitana
Jonas Harder (Centrocampista) - Prestito dalla Fiorentina
Jonathan Silva (Centrocampista) - Prestito dal Torino
Alessandro Sorrentino (Portiere) - Prestito con diritto di riscatto dal Monza
Lorenzo Villa (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto dalla Juventus
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (7)
Daniele Baselli (Centrocampista)
Francesco Belli (Difensore)
Lorenzo Crisetig (Centrocampista)
Pietro Fusi (Centrocampista)
Marco Perrotta (Difensore)
Simone Russini (Attaccante)
Michele Voltan (Portiere)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025
