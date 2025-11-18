Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico

Sono pochi gli elementi del Palermo di Filippo Inzaghi che la prossima estate avranno un futuro ancora da scrivere. Tre per fine del prestito e altrettanti per scadenza contrattuale.

Tre prestiti da valutare: tutto è legato alla Serie A

Tutti e tre i giocatori in questione, Samuel Giovane, Emmanuel Gyasi e Davide Veroli sono arrivati al 'Barbera' in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Con la promozione in Serie A come discriminante primaria. Obiettivo, questo, alla portata dei rosanero.

Quattro giocatori di proprietà: porta protagonista

Tre degli elementi presi in esame sono portieri, a causa della pletora d'infortuni che ha decimato il reparto ad inizio stagione. Fra questi Joronen è il più vicino alla permanenza avendo un rinnovo automatico a determinate condizioni.

Palermo: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (3)

Samuel Giovane (Centrocampista) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Atalanta

Emmanuel Gyasi (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Empoli

Davide Veroli (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Cagliari

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (4)

Michele Avella (Portiere)

Bartosz Bereszynski (Difensore)

Alfred Gomis (Portiere)

Jesse Joronen (Portiere, rinnovo automatico a determinate condizioni)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025