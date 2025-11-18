Reggiana, calciatori in scadenza nel 2026: in 20 possono salutare il prossimo giugno
Sono pochissimi i giocatori attualmente nella rosa della Reggiana che hanno accordi con il club emiliano che vanno oltre il prossimo giugno. Dati alla mano, infatti, sono sette i giocatori attualmente in prestito fra quelli a disposizione di Davide Dionigi e ben 13 in scadenza
Sette prestiti da valutare: nessuno con diritto di riscatto
Sette giocatori, tutti a titolo temporaneo, per la sola stagione 2025/2026. Per il resto non ci sono certezze.
Tredici giocatori di proprietà: possibile rinnovo per alcuni senatori
Praticamente tutti i senatori sono ad un passo dalla fine del proprio legame contrattuale, ma per alcuni di loro ci sono opzioni di rinnovo. Da Libutti, a Motta, passando per Portanova non mancano le ipotesi di conferma. Molto, però, dipenderà dall'esito finale del torneo cadetto.
Reggiana: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (7)
Charlys (Centrocampista) - Prestito dall'Hellas Verona
Mathis Lambourde (Attaccante) - Prestito dall'Hellas Verona
Giangiacomo Magnani (Difensore) - Prestito dal Palermo
Leonardo Mendicino (Centrocampista) - Prestito dall'Atalanta
Gianluca Saro (Portiere) - Prestito dalla Cremonese
Leo Stulac (Centrocampista) - Prestito dal Palermo
Elayis Tavsan (Attaccante) - Prestito dall'Hellas Verona
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (13)
Edoardo Cavaliere (Attaccante, opzione di rinnovo annuale)
Oumar Contè (Attaccante)
Simonbe Bonetti (Difensore, opzione di rinnovo annuale a favore della società)
Cedrig Gondo (Attaccante)
Lorenzo Libutti (Difensore, opzione rinnovo a determinate condizioni)
Roque Maisterra (Centrocampista)
Manuel Marras (Attaccante)
Edoardo Motta (Portiere, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)
Manolo Portanova (Centrocampista, opzione di rinnovo annuale)
Tobias Reinhart (Centrocampista)
Paolo Rozzio (Difensore)
Mario Sampirisi (Difensore)
Andrea Seculin (Portiere)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025