Inter, Bastoni: “A Monaco una cosa molto strana, il PSG andava al doppio. Ci voglio riprovare”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Rivista Undici, tra i veri temi affrontati, Alessandro Bastoni è tornato sulla finale di Champions League persa a Monaco di Baviera con il Paris Saint-Germain: "È stata una cosa molto strana. Venivamo da una semifinale che resterà nella storia della Champions, ma in finale il PSG andava al doppio di noi - ha detto il centrale dell’Inter -. È difficile dire cosa sia successo, è come se non avessimo saputo cogliere quanto fossero forti. Rimane comunque l'orgoglio di aver raggiunto due finali in tre anni, non è una cosa semplice. Chiaramente avremmo preferito vincerle, ma sono tutte esperienze che ci portiamo dentro".

Da quella finale, ha spiegato Bastoni, l’inter può ripartire: "Il calcio ti dà sempre un'altra occasione. Non è facile, non abbiamo dormito diverse notti perché la delusione era tanta, però poi quando passa un po' di tempo dici: ci voglio riprovare, voglio arrivare a vivere ancora certe sensazioni. Quando hai un gruppo sano che ti aiuta, dove tutti remano dalla stessa parte, è più facile".

In panchina oggi non c’è più Simone Inzaghi, ma Cristian Chivu: "Ha avuto un approccio molto positivo. È una persona molto valida, un ragazzo eccezionale che ha tanta voglia di lavorare, ci trasmette le cose nella maniera giusta. Secondo me ha colto perfettamente il modo migliore di entrare all'interno del gruppo".