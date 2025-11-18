Louis Buffon si prende la scena: due triplette con la Rep. Ceca U19 in 7 giorni
Louis Buffon protagonista assoluto con la Repubblica Ceca Under 19. Stato di grazia per l'attaccante del Pisa, figlio d'arte, considerato che è il secondo pallone che si porta a casa nel giro di sette giorni.
In mattinata Buffon Jr ha segnato una tripletta contro l'Irlanda del Nord in una partita vinta per 4-0 dai suoi. Nel corso della partita aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Solo sei giorni fa altro hat trick, questa volta contro l'Azerbaigian in una partita vinta per 6-1.
Grazie a questo doppio exploit, la Repubblica Ceca ha vinto il proprio girone di qualificazione agli Europei e avanza al turno Elite, una seconda fase di qualificazione che prevede 28 squadre suddivise in 7 gironi. Le vincitrici accederanno poi alla fase finale del torneo.
Buffon che è anche il capocannoniere di queste qualificazioni, al pari del tedesco Francis Onyeka con 6 reti. 17 anni, il giovane Louis ha fatto in questa stagioine il suo esordio in Serie A con la maglia del Pisa, giocando 13 minuti nella partita contro il Bologna lo scorso 5 ottobre.