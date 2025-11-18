Zurkowski si ferma di nuovo, possibile lungo stop. Quali scenari per lui allo Spezia?

La nuova operazione a cui dovrà sottoporsi il centrocampista Szymon Zurkowski tiene banco in casa Spezia con il polacco che sta vivendo un vero e proprio calvario, visto che già lo scorso anno aveva sofferto per un simile problema giocando appena cinque gare con la maglia dell’Empoli, tanto che per Il Secolo XIX il futuro della carriera del polacco sarebbe incertissimo.

Il classe ‘97 si era infatti già operato lo scorso aprile a Barcellona dal professor Cugat, un intervento che sembrava completamente riuscito e che invece non ha risolto completamente il problema con il giocatore che ora potrebbe operarsi a Pisa anche se nulla è stato deciso.

Lo Spezia sta ragionando seriamente sul suo futuro anche per una questione economica visto che, nonostante la spalmatura fino al 2027, lo stipendi di Zurkowski pesa parecchio sulle casse societarie. Il club ligure potrebbe infatti muoversi per una rescissione del contratto da discutere con il Collegio Arbitrale qualora l’inattività del giocatore dovesse superare i sei mesi, un’ipotesi che appare probabile anche se si conta di ridurre i tempi in 3-5 mesi al massimo. Finora il centrocampista è sceso in campo una sola volta, a metà settembre, giocando mezzora proprio contro una sua ex squadra come l'Empoli.