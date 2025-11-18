Pescara, calciatori in scadenza nel 2026: nessun riscatto e diverse opzioni di rinnovo
Sono quindici i giocatori attualmente nella rosa del Pescara che la prossima estate potrebbero vedere il proprio futuro concretizzarsi lontano dal Delfino. Ben otto per fine prestito e sette per scadenza di contratto.
Otto prestiti da valutare: nessun diritto già fissato
Degli otto giocatori arrivati a titolo temporaneo in Abruzzo la scorsa estate da numerosi club di Serie A nessuno ha un'opzione certa per la conferma. Ognuna di queste situazioni dovrà, nel caso, essere ridiscussa a fine stagione
Sette giocatori di proprietà: quattro con opzione di rinnovo
Brosco, Letizia e Squizzato sono in scadenza e, almeno per il momento, difficilmente rimarranno. mentre per altri quattro giocatori è previsto un'opzione di rinnovo biennale. Da capire chi si meriterà questa occasione.
Pescara: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (8)
Fabrizio Caligara (Centrocampista) - Prestito dal Sassuolo
Tommaso Corazza (Difensore) - Prestito dal Bologna
Sebastiano Desplanches (Portiere) - Prestito dal Palermo
Orji Okwonkwo (Attaccante) - Prestito dal Bologna
Andrea Oliveri (Centrocampista) - Prestito dall'Atalanta
Lorenzo Sgarbi (Attaccante) - Prestito dal Napoli
Frank Tsadjout (Attaccante) - Prestito dalla Cremonese
Alessandro Vinciguerra (Attaccante) - Prestito dal Cagliari
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (7)
Julian Brande (Centrocampista, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)
Riccardo Brosco (Difensore)
Riccardo Capellini (Difensore, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)
Gabriele Corbo (Difensore, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)
Andrew Gravillon (Difensore, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)
Gaetano Letizia (Difensore)
Niccolò Squizzato (Centrocampista)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025