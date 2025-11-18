TMW Lucarelli: "La Ternana può infastidire le tre in vetta. Mammarella ha fatto un bel lavoro"

Non solo Livorno, nell'intervista che quest'oggi mister Cristiano Lucarelli ha rilasciato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Il trainer ha infatti parlato anche di un'altra piazza che conosce bene, Terni, e di quello che è il momento della Ternana.

Queste le sue parole: "Date le problematiche estive, il Ds Mammarella ha fatto un grande lavoro sul mercato, mantenendo una rosa comunque competitiva: certo, non come l'anno scorso, ma ha operato bene. Io spero risolvano presto tutte le questioni che stanno creando tensioni, di modo che la squadra possa almeno riavvicinarsi al terzetto in vetta, che si sta un po' allontanando dalle altre. Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno preso un bel vantaggio dalle altre, ma credo che la Ternana sia l'unica squadra che può accorciare. E vedere come andrà".

A completezza di informazione, riportiamo anche la classifica del Girone B di Serie C, dove appunto militano le Fere (ma anche il Livorno):

Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva