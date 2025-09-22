Juventus con la coperta corta a centrocampo. Milinkovic-Savic nome ricorrente, soprattutto per giugno

Il poco convincente pareggio della Juventus contro l'Hellas Verona di sabato ha lasciato strascichi in casa bianconera, con soprattutto il reparto di centrocampo finito sotto i riflettori. Khephren Thuram ha trainato il carro in questo avvio di stagione ma la sfida con gli scaligeri, dopo quella col Borussia Dortmund, ha messo in evidenza un po' di stanchezza nelle gambe e forse anche nella testa del francese.

Igor Tudor si è poi spesso affidato a capitan Locatelli, cercando quindi di adattare Teun Koopmeiners fin qui con però pochi successi. E così il ragionamento torna a quel calciomercato chiuso da poche settimane che non ha regalato nuovi innesti alla linea mediana juventina. Qualcosa, almeno numericamente, sembra mancare rosa alla mano.

E qua torna di moda il nome di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista oggi all'Al Hilal che prima del trasferimento in Arabia Saudita era stato a lungo oggetto del desiderio bianconero. Ai tempi però il patron della Lazio Lotito si era sempre messo di traverso, col giocatore che alla fine aveva scelto il milioni della Saudi Pro League per proseguire la sua carriera. Oggi però a 30 anni e dopo 3 stagioni in Arabia Saudita il serbo sembra pronto per tornare nel calcio che conta, col suo contratto che scadrà al termine della stagione. Una volta esaurito il suo attuale accordo cadranno anche i vincoli fiscali che spesso rendono complessi i rientri in Europa dei vari calciatori e lo stesso SMS avrebbe voglia di tornare a misurarsi con un campionato tecnicamente più competitivo. Da qui la possibilità, spiega Tuttosport. Difficile a gennaio, più probabile a giugno. Ma intanto, da febbraio, la Juventus potrebbe iniziare a muoversi per mettere nel mirino uno dei prossimi parametri zero più ambiti del mondo.