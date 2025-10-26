Al Hilal, Milinkovic-Savic rinnova: "Semplice, resto qui. Connesso da più di un contratto"

"Il 25 ottobre 2025, la direzione del club Al-Hilal, presieduta da Sua Altezza l’Emiro Nawaf bin Saad, ha completato le procedure per il rinnovo del contratto del calciatore serbo della prima squadra dell’Al-Hilal, Sergej Savić, per due stagioni sportive, estendendo così il contratto fino al 2028. Sua Altezza ha firmato il contratto di rinnovo con Savić nel corso della serata di domenica presso la sede del club nella capitale Riyadh". Insomma, ormai è cosa fatta: Sergej Milinkovic-Savic non lascia l'Arabia Saudita ma raddoppia: il centrocampista di 30 anni, ex Lazio, ha scelto di apporre la propria firma su un nuovo contratto con l'Al Hilal fino al 2028.

A seguito dell'annuncio ufficiale della società di Saudi Pro League, il 'Sergente' ha rilasciato le prime dichiarazioni post-rinnovo: "Dal primo giorno in cui sono arrivato ho sentito qualcosa di diverso", racconta nel video trasmesso sui social dall'Al Hilal. "I tifosi, il club, lo spirito. Niente come questo da nessun'altra parte. All'Al Hilal ogni momento ha un significato, ogni vittoria ha un suo sapore. Qui, puoi imparare che le ambizioni non finiscono mai".

E ancora: "Ho vissuto i migliori momenti qui, e quello che mi connette a questo club è più di un contratto. La mia decisione era semplice, resto. Perché la gloria non viene mai lasciata indietro". Alla fine Milinkovic Savic spegne ogni rumors a proposito di un interessamento della Juventus sul suo conto e su un possibile ritorno in Serie A, in Italia. L'ex Lazio non è più parametro zero, mister Simone Inzaghi potrà goderselo fino al 2028.