Ufficiale L'Al Hilal rovina i piani della Juve: rinnovato per due anni il contratto di Milinkovic-Savic

Igor Tudor e la Juventus stanno affrontando un inizio di stagione da montagne russe. Un filotto di tre vittorie consecutive in campionato in avvio ha alzato umore ed entusiasmo in casa bianconera, ma i 5 pareggi di fila tra Serie A e Champions League hanno provocato più di qualche malumore. Evidenziando i limiti della Vecchia Signora, anche in sede di mercato in entrata, portando poi all'ultima rovinosa caduta a Como e al ko amaro con il Real al Bernabeu.

Per questa ragione negli ultimi giorni la dirigenza della Juventus starebbe meditando se intervenire nella finestra di trasferimento invernale, specialmente per dare maggiore copertura sugli esterni e a centrocampo. Per quest'ultima porzione di campo - e da tempi non sospetti -, il nome di Sergej Milinkovic-Savic troverebbe riscontro nelle preferenze dei bianconeri, ma gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro rovinano i piani.

Infatti, come ufficializzato poco fa dall'Al Hilal, il centrocampista ex Lazio ha firmato ufficialmente un nuovo contratto con il club saudita e valido fino a giugno 2028. Di seguito il comunicato pubblicato: "Il 25 ottobre 2025, la direzione del club Al-Hilal, presieduta da Sua Altezza l’Emiro Nawaf bin Saad, ha completato le procedure per il rinnovo del contratto del calciatore serbo della prima squadra dell’Al-Hilal, Sergej Savić, per due stagioni sportive, estendendo così il contratto fino al 2028. Sua Altezza ha firmato il contratto di rinnovo con Savić nel corso della serata di domenica presso la sede del club nella capitale Riyadh.

Savić ha mostrato prestazioni notevoli con la squadra, contribuendo insieme ai suoi compagni a far conquistare all’Al-Hilal cinque titoli: la Coppa del Custode delle Due Sacre Moschee, la Saudi Pro League, due Supercoppe Saudite, oltre alla Coppa della stagione di Riyadh. Inoltre, Sergej ha dato il suo contributo insieme ai compagni ai risultati eccezionali ottenuti dall’Al-Hilal durante la partecipazione al Campionato Mondiale per Club 2025, raggiungendo i quarti di finale della competizione". Una mossa tempestiva dell'Al Hilal, che non voleva perdere il giocatore di 30 anni a parametro zero (vista la precedente scadenza la prossima estate).