Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: David dal 1'. De Rossi punta su Vitinha-Colombo
Juventus in campo contro il Genoa per provare a recuperare terreno sul Como che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Udinese nel match di oggi all'ora di pranzo. Spalletti punta su David come centravanti, con Boga inizialmente in panchina. Per il resto tutto confermato nella formazione dei bianconeri, con McKennie esterno di centrocampo.
Dall'altra parte De Rossi si affida su Messias a centrocampo, con Baldanzi pronto a subentrare a gara in corso. In attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Allianz Stadium.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
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