Bari, Longo: "Avevamo bisogno di lavorare. Ci siamo rialzati dopo ogni caduta"

Moreno Longo, tecnico del Bari, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 3-1 al 'San Nicola' contro il Modena. Queste le sue parole, riprese da PianetaBari: "In vantaggio di due gol non ci siamo abbassati per volontà nostra, ma anche per la pressione avversaria. Da parte nostra c'è sempre la volontà di fare le cose per il meglio. Oggi c'era il primo caldo e non era facile tenere l'avversario. Chichizola ha fatto almeno tre miracoli nel primo tempo, poi non dimentichiamoci che c'è sempre il peso della classifica: quando giochi con queste squadre ci piacerebbe fare novanta minuti di calcio d'attacco, ma non è sempre possibile. Questa è una squadra che quando ha dimostrato di fare le cose in maniera corretta ha sempre espresso buone prestazioni. Quando siamo questi possiamo dire la nostra, mentre quando abbassiamo il livello possiamo perdere con chiunque".

"Spero che questa partita serva per aumentare l'autostima dei ragazzi - ha proseguito Longo -. Da quando sono arrivato ci sono stati almeno tre turni infrasettimanali e alla terza gara abbiamo sempre toppato: avevamo bisogno di lavorare perché non abbiamo avuto il tempo. Mi auguro che il lavoro cadenzato settimanale con la squadra possa essere un elemento che ci dia valore. Ci siamo rialzati ogni volta che siamo caduti, questo mi fa capire che ci sono dei valori. In Serie B non esistono partite scontate".

"Avere la possibilità di scegliere - ha concluso Longo - fa la differenza, mentre quando hai scelte obbligate si complica tutto. Con i cinque cambi si ruota il 50% della squadra, chi è entrato oggi ha dato dimostrato di poter incidere nella partita. Gli esterni hanno fatto una partita importante contro un avversario di valore".