Catanzaro, Aquilani: "Partita straordinaria la nostra. Spiace per i ragazzi"
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Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani, riportate da UsCatanzarocalcionews.it, al termine della sfida contro il Monza terminata 1-1.
“Dispiace soprattutto per i ragazzi che hanno disputato una partita straordinaria, tanta intensità, tecnica e rabbia agonistica. Stavamo portando a casa una vittoria con il Monza che, a detta di tutti è la squadra più forte del campionato. Noi abbiamo giocato per come l’avevamo preparata, torno a ribadire, ai miei ragazzi rivolgo tanti applausi, una prova di questo genere contro una corazzata non fa che esaltare il grande lavoro che stiamo facendo e per il quale ci riteniamo soddisfatti”
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