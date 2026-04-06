Catania ko in casa, il Benevento vince a Salerno ed è promosso in Serie B!

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 14.30 e arriva un altro verdetto: il Benevento torna in Serie B! La squadra di Floro Flores si impone 1-0 in casa della Salernitana e complice il ko del Catania in casa con il Picerno festeggia la matematica promozione con tre gare d'anticipo.

Nelle altre due gare il Casarano ha battuto 2-1 il Potenza, mentre Audace Cerignola-Latina è terminata 1-1. Due pareggi invece nel Girone A: 1-1 fra Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi e Pro Patria-Triestina

35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026

GIRONE A

Arzignano Valchiampo-Renate 0-0

Union Brescia-Cittadella 2-1

11’ Crespi (B), 41’ Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)

Lecco-Vicenza 2-0

8’ Urso (L), 48’ Konate (L)

Novara-Lumezzane 1-3

30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ Iori (L), 71’ Anatriello (L)

Pro Vercelli-Inter U23 0-2

14’ Amerighi, 42’ Alexiou

Trento-Alcione Milano 1-0

88' Capone

Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-1

8' Pinto (G), 21' Marconi (D)

Pro Patria-Triestina 1-1

54' Silvestri (T), 86' Mastroianni (P)

Lunedì 6 aprile

Ore 17.30 – Albinoleffe-Pergolettese

Ore 17.30 – Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Giana Erminio 46, Inter U23 45*, AlbinoLeffe 44*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 41*, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese* 36, Virtus Verona 22*, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - * una gara in meno

Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Carpi-Pontedera 2-0

10’ e 28’ Casarini

Livorno-Gubbio 3-0

45+3’ Marchesi, 45+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi

Pianese-Campobasso 0-2

40’ e 90’+5’ Bifulco

Sambenedettese-Arezzo 0-0

Bra-Forlì 2-1

5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)

Guidonia Montecelio-Ternana 1-1

74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)

Perugia-Juventus Next Gen 2-2

7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' Ladinetti (P)

Ravenna-Pineto 1-0

29' Fischnaller

Ascoli-Vis Pesaro 2-1

15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)

Riposa: Torres

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

** una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cosenza-Foggia 1-0

7’ Ciotti

Monopoli-Trapani 1-1

37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)

Siracusa-Atalanta U23 3-3

5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)

Cavese-Casertana 0-1

51’ Casarotto

Giugliano-Crotone 1-0

66' Ogunseye

Sorrento-Team Altamura 2-0

20' e 67' D'Ursi

Audace Cerignola-Latina 1-1

32' Fasan (L), 56' Ruggiero (A)

Casarano-Potenza 2-1

16' Ferrara (C), 81' Chirico (C), 86' Adjapong (P)

Catania-Picerno 1-2

15' D'Ausilio (C), 24' Abreu (P), 35' Bianchi (P)

Salernitana-Benevento 0-1

68' Salvemini

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 39, Sorrento 37, Cavese 36, Latina 36, Picerno 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. -

Benevento promosso in Serie B.

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva