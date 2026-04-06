Virtus Entella, Chiappella: "Puniti da un eurogol, abbiamo perso una battaglia. Dobbiamo rialzarci"

La Virtus Entella conferma il suo mal di trasferta uscendo sconfitta nello scontro diretto giocato questo pomeriggio al "Danilo Martelli" per mano del Mantova per 1-0. Al termine del confronto ha parlato Andrea Chiappella tecnico dei liguri in sala stampa ai canali ufficiali del club biancoceleste:

"Dobbiamo rialzare assolutamente la testa abbiamo perso una battaglia, una partita contratta soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo concesso maggiormente il pallino del gioco in mano al Mantova senza rischiare ad eccezione di un nostro errore. La squadra ci ha messo cuore e applicazione, penalizzati da questo eurogol ma il calcio è questo, ci portiamo a casa questa sconfitta ma non dobbiamo perderci d'animo. Queste partite sono tutte contratte vista l'importanza, nella seconda parte superato il momento di maggiore pressione del Mantova anche grazie ai subentrati è arrivato questo gol che fa parte della qualità del gioco. Non dobbiamo portarci troppa negatività perchè ci aspettano cinque partite da affrontare con la testa"

Sulla mancanza di incisività in avanti ha aggiunto: "Abbiamo chiesto maggior qualità e lucidità nel gestire le situazioni, siamo stati troppo frettolosi ci hanno tolto la profondità in maniera decisa, potevamo fare qualcosa di diverso ma a questi ragazzi non gli posso chiedere nulla. Ci hanno provato dopo lo svantaggio a gettarsi in avanti non riuscendo a pareggiare