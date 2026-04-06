Cesena, Cole: "Lo svantaggio iniziale ci ha destabilizzati. Vedo progressi"

Il Cesena non va oltre al pareggio contro il Sudtirol, al Orogel Manuzzi finisce 1-1 la gara giocata alle ore 12.30. Al termine del confronto ha parlato Ashley Cole tecnico dei romagnoli ai canali ufficiali del club:

"Subire un gol così presto ti può far perdere un po’ di ritmo, ma da quando sono qui, ho sempre chiesto a questi giocatori di osare e di giocare con audacia. Sfortunatamente per noi abbiamo subito un gol all'inizio e questo ci ha un po' demoralizzati, ma sto chiedendo ai ragazzi di giocare con audacia e, nel complesso, penso che abbiano fatto quello che gli era stato chiesto.” Poi aggiunge: “Vedo dei progressi da parte della squadra e penso che abbiamo controllato meglio la partita rispetto a quella contro il Catanzaro. Credo che ci siano stati momenti in cui abbiamo messo in pratica ciò che avevo chiesto loro di fare: abbiamo giocato tra le linee, controllato il ritmo, alternato fasi di gioco lento e veloce, trovando il riferimento sulla trequarti con l'ala pronta a inserirsi alle sue spalle. Nel complesso, quindi, sono contento ma deluso a fronte del possesso palla e del numero di occasioni che abbiamo avuto davanti alla loro porta. Vincere è molto, molto difficile, quindi quando si presentano quei momenti, dobbiamo chiudere la partita. Penso che oggi saremmo potuti andare sul due o sul tre a uno prima dell'intervallo e avremmo dovuto continuare a fare pressione ed a segnare più gol possibili. Ripeto, nel complesso sono contento. I ragazzi mi hanno dato tutto e sabato prossimo ci riproviamo.”

Sulle difficoltà accusate nella ripresa ha detto: " Penso semplicemente che, per quanto riguarda l’intensità, abbiamo trovato difficoltà a superare le linee avversarie e credo che loro abbiano modificato il proprio assetto tattico in risposta a ciò che abbiamo fatto nel primo tempo. Il gioco è stato un po’ lento, ma la prestazione nel secondo tempo è stata buona. Come ho già detto, i ragazzi hanno dato il massimo e questo è il calcio. Ho parlato con loro prima della partita e ho detto che nessuna squadra verrà qui per regalarci i tre punti, spetta a noi lavorare sodo e darci da fare per ottenerli. Il Südtirol, come sapete, è una squadra molto organizzata e ci ha creato qualche problema con i lanci lunghi, ma è qualcosa che dobbiamo saper comprendere per mantenere lo slancio e l'intensità per 95 minuti. Dobbiamo continuare su questa strada e spero che, nelle prossime settimane, inizierete a vedere una squadra ancora più intensa.”

Riguardo alla posizione di Shpendi si è espresso così: " Penso che cercare di sfruttare la sua velocità alle spalle di una difesa a tre, che prediligeva la marcatura a uomo fosse il piano fin dall’inizio. Per quanto riguarda il suo ruolo sulla fascia sinistra è molto semplice: i giocatori devono adattarsi e adeguarsi e a me piace molto come lui gioca sulla sinistra. Penso sia efficace e si integra bene con gli altri e come gruppo nel nostro complesso dobbiamo adattarci. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità ed avvicinarci alla porta quando abbiamo la possibilità di condurre contropiedi veloci. Personalmente, ho giocato con Thierry Henry, che era un numero nove, ma giocava sempre partendo da sinistra. Penso che ci siano degli aspetti positivi nella prestazione di Shpendi, si è impegnato molto, e credo che si sia combinato bene con il piano partita che avevamo preparato per oggi.”