Bernardo Silva lascerà il City, Juve attiva. Il vice di Guardiola: "Dura sostituirlo"

Il futuro di Bernardo Silva va in un'unica direzione, quella dell'addio al Manchester City al termine di questa stagione. Il vice allenatore di Guardiola al Manchester City, Pep Lijnders, ha confermato queste voci in conferenza stampa: "Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile".

C'è chi è già attivo su di luiJuventus, per esempio (ma anche il Barcellona. Secondo La Gazzetta dello Sport bianconeri hanno già avviato i contatti col suo agente Jorge Mendes, proponendo al giocatore un contratto triennale con opzione per una quarta stagione e uno stipendio di almeno 7-8 milioni di euro a stagione.

"Non si può mai sostituire un giocatore con un giocatore uguale, perché non esistono. Bernardo Silva è unico", ha detto Lijnders. L'olandese ha aggiunto: "Il modo in cui controlla le partite, il modo in cui si muove, il modo in cui riceve, il modo in cui dirige, il modo in cui vede le soluzioni, per tutte queste cose è insostituibile. Non si cerca mai un sostituto per un determinato tipo di giocatore, si cerca piuttosto chi ha bisogno di crescere con la squadra e chi può inserirsi nella formazione titolare".

Poi ha aggiunto: "E poi speriamo che, grazie alla nostra accademia e ai giovani giocatori che abbiamo già acquistato, possano fare il salto di qualità anche a centrocampo. Ma se guardate i nostri ragazzi dell'accademia, devono fare quel salto e crescere. Ma la cosa più importante è che i membri più anziani restino a lungo, che rimangano, che il nucleo centrale sia presente e attorno al quale ci si possa muovere. Ma è dura".