Mantova-Virtus Entella 1-0, Le pagelle: la decide Marras con una perla, non basta Del Frate
Risultato finale: Mantova-Virtus Entella 1-0
MANTOVA
Bardi 6 - Pomeriggio tranquillo il suo, mai impegnato dalla Virtus Entella. Chiamato a svolgere l’ordinaria amministrazione.
Dembelè 6 - Accompagna sistematicamente la manovra biancorossa andando spesso in sovrapposizione. Mette al servizio il suo strapotere fisico, facendo buona guardia nella sua zona di competenza.
Cella 6 - In una partita giocata principalmente in attacco dal Mantova è attento a disinnescare le poche iniziative della Virtus Entella. Vince i duelli con gli avversari non facendosi trovare mai impreparato.
Maggioni 6 - Si mantiene nella sua zona chiudendo efficacemente i varchi. Non concede nulla giocando sull’anticipo, chiudendo in maniera sempre puntuale le linee di passaggio avversaria.
Radaelli 6.5 - Cerca spesso la connessione con lo sgusciante Bragantini, riuscendoci in maniera più continua nella ripresa. Le sue accelerazioni sono frustate sui muscoli degli avversari.
Trimboli 6.5 - Pressing portato in maniera efficace ai dirimpettai, riesce a sradicare molti palloni innescando le giocate in verticale del Mantova.
Wieser 5.5 - Va a corrente alternata, clamoroso l’errore sotto porta nel primo tempo favorendo il miracoloso intervento di Del Frate. Dal 75’ Paoletti 6 - Efficace il suo apporto, soprattutto nei minuti finali ad interrompere la manovra dell’Entella a caccia disperata del pareggio.
Benaissa 6 - Accompagna la manovra offensiva del Mantova, lo fa con poca continuità ma si mostra efficace e prezioso il suo apporto, soprattutto a limitare le sgroppate di Bariti.
Bragantini 6.5 - Una continua spina nel fianco nella difesa dell’Entella, gli manca sia nel primo che nel secondo tempo la stoccata vincente. Dal 75’ Marras 8 - Segna un gol da rivedere molte volte, piazza un sinistro violento quanto coraggioso che regala tre punti di platino ai biancorossi. Da quel momento sembra abbia l’argento vivo addosso.
Mancuso SV - Dal 20’ Mensah 7 - Entra con il piglio giusto prendendo il posto dell’infortunato Mancuso. Il suo movimento unito alla sua capacità di non dare punti di riferimento mette sistematicamente in difficoltà la retroguardia della Virtus Entella.
Buso 5.5 - Fatica ad entrare nei meandri di una partita a tratti bloccata, subendo la fisicità degli avversari. Non riuscendo ad incidere. Dal 58’ Ruocco 6.5 - Le sue serpentine creano disagi alla retroguardia ligure.
Francesco Modesto 7- Prepara la gara al meglio mettendo ritmo ed aggressività. Le occasioni migliori sono dei biancorossi che a tratti si perdono, ma la vincono con una perla di Marras facendo valere l'effetto "Martelli
VIRTUS ENTELLA
Del Frate 7.5 - Ci vuole un sinistro da trenta metri diretto al sette di Marras per superarlo. In precedenza compie tre interventi straordinari, mantenendo lo 0-0.
Parodi 6.5 - Salvataggio miracoloso il suo su tiro a botta sicura di Bragantini. Come sempre da par suo mette sul piatto della bilancia grande quantità e fosforo, ingaggiando i duelli con gli avversari.
Tiritiello 6.5 - Riesce a limitare gli attaccanti virgiliani, usando le cattive quando occorre. Nel finale si getta in avanti alla ricerca del gol, provando a sfruttare le sue capacità realizzative.
Marconi 5.5 - In sofferenza nella sua zona di competenza, dove è costretto a ricorrere al fallo per fermare gli sguscianti Bragantini e Radaelli. Dal 57’ Alborghetti 6 - Riesce a fornire maggiore solidità al reparto chiudendo i varchi in maniera efficace.
Bariti 5.5 - Piuttosto timido rispetto alla prestazioni offerte tra le mura amiche. Non trova mai gli spazi per scatenare la sua velocità, costretto a dedicarsi alla fase difensiva. Dal 69’ Mezzoni 6 - Torna a disposizione disputando quasi una mezzora nella quale conferisce corsa e intraprendenza.
Franzoni 5.5 – Messo in difficoltà dal pressing portato dagli avversari. Non riesce a dare il consueto supporto in fase offensiva, sono rari i suoi consueti inserimenti senza palla.
Squizzato 6 - Prova a dare ordine e geometri alla manovra riuscendoci a tratti. La sua qualità gli permette di interrompere i ritmi del Mantova.
Karic 5.5 - Anche lui come l’altra mezzala Franzoni si deve dedicare ad una partita votata alla fase difensiva, solo qualche giocata orizzontale per i compagni. Dal 77’ Dalla Vecchia s.v
Di Mario 5.5 - Stavolta trova pane per i suoi denti, prima Bragantini e Radaelli e poi Marras gli danno filo da torcere. Si fa vedere raramente in avanti, ben contenuto dagli avversari
Cuppone 5 - Spesso isolato di fronte ai difensori del Mantova non riesce ad incidere. Molti errori, alcuni dei quali favoriscono le ripartenze immediate dei virgiliani. Dal 57’ Guiu Vilanova 6 - Molto più vivace il catalano rispetto al compagno di reparto, sua una delle poche occasioni costruite dai liguri
Tirelli 5 - Anche per lui pochi palloni giocabili, perde sistematicamente i duelli con i centrali del Mantova facendosi vedere poco in avanti. Dal 69’ Debenedetti 5.5 - Prova a dare il suo apporto non disdegnando in volontà e determinazione ma si scontra con il muro virgiliano
Andrea Chiappella 5.5 - La sua squadra si difende con Ordine ma è troppo timida, troppa la differenza fra la versione tra le mura amiche e quella in trasferta. Occorre maggior coraggio ed intraprendenza.
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