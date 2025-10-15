Juventus, in agenda un appuntamento con gli agenti di Yildiz per il rinnovo

L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto del mercato in Serie A attraverso il suo canale YouTube. Ecco la situazione relativa a Kenan Yildiz., giocatore che la Juventus sta provando a blindare per evitare gli inserimenti dei maggiori club europei. Le ultime prestazioni del trequartista lo stanno rendendo giocatore particolarmente appetito.

"Durante l'estate si parlava di un rinnovo vicino. La Juventus ha sempre scelto di parlare con Yildiz in merito da settembre in poi. Contatti costanti con l'entourage del giocatore e tanti club all'estero sono attenti alla sua situazione. Soprattutto dall'Inghilterra, dove sono pronti a pensarci dall'estate del 2026. Ma la Juve continua il dialogo con Yildiz e in questi mesi continuerà a insistere per il rinnovo. C'è al momento distanza e c'è già in agenda un appuntamento per parlarsi e capire come colmare le distanze. Nel frattempo Yildiz è concentrato sulla Juve, nulla sta accadendo nell'ottica di idee di avere qualcosa di concreto con altre squadre. Oggi Yildiz parla con la Juventus".

20 anni, il contratto di Yildiz scade nel 2029. Il suo ingaggio netto (dati Capology) è di 1.6 milioni di euro annui. In questo inizio stagione il turco ha raccolto in maglia bianconera 12 presenze, con 5 reti e 6 assist.