Juventus, Yildiz sarà il vice-capitano: e Comolli studia il ritocco all'ingaggio. I dettagli

E' senza dubbio la stella di questa Juventus. Kenan Yildiz è uno degli elementi di miglior talento a disposizione di mister Igor Tudor e in questo inizio di campionato lo ha dimostrato a suon di prestazione aiutando la squadra ad ottenere vittorie importanti specie nelle prime gare di campionato. In queste prima sei giornate, otto se contiamo anche le due gare di Champions League il calciatore turco ha totalizzato due reti e quattro assist con i gol equamente distribuiti nelle due competizioni mentre in Serie A i passaggi vincenti per i compagni sono stati tre.

E dalla prossima giornata infatti non sarà nemmeno troppo complicato vederlo con la fascia da capitano al braccio. Il titolare sarà infatti sempre Manuel Locatelli ma con l’infortunio di Gleison Bremer il numero 10 è stato promosso a vice-capitano, Un riconoscimento importate per un giovane classe 2005 che però ha dimostrato già classe e soprattutto personalità.

E lo società sa benissimo l’importanza del giocatore che come stipendio guadagna 17,7 milioni di euro diventando il 19° giocatore in rosa per emolumenti. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della società è ritoccare il rialzo portandolo a livello di Jonathan David, riconoscendo a Kenan un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.