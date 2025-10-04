Juventus, oggi provino decisivo per Bremer e Thuram

La Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro il Milan e in modo particolare lo staff bianconero ha monitorato le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram. Il brasiliano ha lavorato parzialmente in gruppo, dopo aver preso una botta al ginocchio operato nel match dello scorso weekend contro l'Atalanta. Thuram, invece, si è allenato parzialmente in gruppo dopo il leggero fastidio al polpaccio accusato contro i bergamaschi. Oggi, ci sarà il test decisivo per entrambi per capire se poi domani potranno essere convocati. Qualora dovessero farcela spetterà a Tudor decidere se impiegarli dal primo minuto. In ogni caso, contro il Milan, ci sarà qualche novità di formazione e la sensazione è che sulla trequarti possa trovare spazio Conceicao. Mentre per il ruolo di punta centrale resta aperto il ballottaggio a tre tra Vlahovic, Openda e David. Ma in questo momento DV9 sembra in leggero vantaggio.

Tudor lavora sulla fase difensiva.

In questi giorni, Igor Tudor si è concentrato soprattutto sulla revisione degli errori commessi contro il Villarreal. La difesa della Juventus, nelle ultime partite tra campionato e Champions League, ha subito undici gol. Questo dato è preoccupante per una squadra come quella bianconera che ha fatto da sempre della solidità difensiva la sua forza. Ma se la Juventus incassa tanti gol non è solo colpa dei difensori, ma anche del centrocampo e dell'attacco. I mediani non fanno abbastanza filtro e anche i giocatori offensivi sono chiamati a dare maggiormente una mano. Adesso, Tudor è al lavoro per trovare una soluzione per blindare di nuovo la porta di Di Gregorio. Anche perché quando la Juventus alza i giri del motore le cose vanno abbastanza bene e la squadra non soffre. Quando, invece, i bianconeri si abbassano o lasciano troppi spazi in mezzo al campo iniziano i problemi. Chiaramente la Juventus è una squadra che gioca ogni tre giorni e non può andare sempre ai mille all'ora perciò serve una gestione diversa delle gare. Tudor sa che c'è ancora molto da fare ma può contare su un gruppo che lo ascolta e quando, come nel caso dell'intervallo del match contro il Villarreal, ha risistemato la situazione con accorgimenti tattici e di uomini, la squadra ha eseguito nel modo corretto i dettami imposti dal tecnico e ha di fatto migliorato la manovra di gioco. Adesso, la Juventus è chiamata ad affrontare uno scoglio duro come quello del Milan che è reduce da 5 vittorie consecutive. La sfida dello Stadium servirà ai bianconeri per dimostrare di essere sulla giusta strada.

Durante la pausa mancheranno tanti nazionali.

Durante la pausa per le nazionali, Igor Tudor dovrà rinunciare a diversi giocatori che saranno al seguito delle rispettive nazionali. Infatti, per il momento i giocatori della Juventus che lasceranno la Continassa saranno: Vlahovic, Kostic, Conceicao, Cambiaso, Locatelli, Yildiz e Thuram, ma il numero è destinato a crescere nelle prossime ore. La buona notizia per Tudor è che il reparto arretrato resterà tutto a Torino. Bremer, Kelly, Kalulu e Gatti non sono stati convocati in nazionali. Questo consentirà ai quattro centrali bianconeri di rifiatare in vista della ripresa del campionato. Dopo la sosta la Juventus avrà tre trasferte consecutive. Infatti, i bianconeri saranno di scena a Como, poi si volerà a Madrid per sfidare il Real Madrid e successivamente ci sarà la gara a Roma contro la Lazio. Perciò servirà avere giocatori freschi e riposati. Per il momento Kelly e Kalulu hanno giocato tutte le partite stagionali. Mentre Bremer e Gatti hanno avuto qualche turno di riposo. Perciò la pausa per Kalulu e Kelly sarà rigenerante. In ogni caso, durante la sosta tanti giocatori saranno assenti e Tudor non avrà tempo per fare esperimenti durante gli allenamenti proprio perché il gruppo sarà risicato. Perciò dovrà essere abile a sfruttare la seduta di oggi e la rifinitura di domani per correggere gli errori visti nelle ultime sfide. In ogni caso, il tecnico croato può essere soddisfatto del grande carattere mostrato dalla Juventus fino ad ora. Infatti, i bianconeri hanno dimostrato di essere molto abili a rimontare come è successo contro l'Inter, contro il Borussia Dortmund, contro l'Atalanta e contro il Villarreal. Anche se poi, in quest'ultimo caso, la Juventus si è fatta recuperare da Renato Veiga al 90º.