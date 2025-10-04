Serie B, il programma della 7ª giornata: oggi Venezia-Frosinone e Spezia-Palermo
Dopo il turno infrasettimanale la Serie B torna in campo per la settima giornata, l’ultima prima della seconda pausa per le nazionali di questo avvio di stagione. Nel pomeriggio odierno gli occhi saranno tutti puntati su Venezia-Frosinone, con Bari-Padova, Avellino-Mantova e Monza-Catanzaro a completare il programma delle 15:00. Sarà poi il turno di un quasi testa-coda come Spezia-Palermo e infine del derby Cesena-Reggiana. Di seguito il programma completo e la classifica:
Serie B, 7ª giornata
Sabato 4 ottobre - ore 15:00
Avellino-Mantova
Bari-Padova
Monza-Catanzaro
Venezia-Frosinone
Sabato 4 ottobre - ore 17:15
Spezia-Palermo
Sabato 4 ottobre - ore 19:30
Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre - ore 15:00
Carrarese-Juve Stabia
Sudtirol-Empoli
Domenica 5 ottobre - ore 17:15
Sampdoria-Pescara
Domenica 5 ottobre - ore 19:30
Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova 3
Sampdoria 2