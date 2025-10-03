Benevento sconfitto, ma Auteri è tranquillo: "Buona prestazione, puniti da un episodio"

“Abbiamo fatto una buona prestazione, ci siamo adattati bene alla gara e al sistema di gioco del Latina e creato tanto, ma non siamo stati incisivi". Il tecnico del Benevento Gaetano Auteri parla così nel post gara della sconfitta in casa del Latina che potrebbe, qualora la Salernitana facesse punti, far scivolare al secondo posto i giallorossi: "Il gol subito nasce da una lettura sbagliata, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Hanno corso, lottato, e su un campo così difficile è complicato esprimere qualità tecniche. - prosegue Auteri come riporta TVsette.net - Sul gol abbiamo pagato una disattenzione, ma si è trattato di un episodio. Resta il rammarico per le occasioni non sfruttate".

Spazio poi alla seconda sconfitta stagionale in campionato: "Non serve parlare di sconfitte strane, fanno parte del percorso e non servono giudizi affrettati. Bisogna avere pazienza e continuare a lavorare".

Infine il tecnico sannita si sofferma sul possibile rigore non concesso per un fallo su Maita: "Ero vicino all'azione e mi sembrava ci fossero gli estremi, ma l'arbitro dopo la revisione al FVS ha confermato la sua decisione. Il dubbio però resta. Anche sulla gestione dei falli non c’è stato un metro uniforme, ma non cerco alibi. Non è questo che ha deciso la partita.”