Due volti nuovi, manca Chiesa: Italia, inizia la missione Estonia e Israele

Due novità, sei cambi e un centravanti in meno rispetto a settembre. Il secondo giro di convocazioni di Gennaro Gattuso, in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali con Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre) regala queste notizie. L’assenza più rilevante, perché col Liverpool si sta ritrovano e perché il ct della Nazionale italiana l’ha chiamato, è quella di Federico Chiesa: ci sarà tempo.

Al capitolo volti nuovi, ecco il viola Hans Nicolussi Caviglia (passato in poco più di un mese dalla B alla Nazionale) e il bolognese Nicolò Cambiaghi, una storia di gavetta: il primo prende di fatto il posto di Giovanni Fabbian, il secondo di Daniel Maldini. Il nove che manca è Gianluca Scamacca, convocato a settembre e poi costretto a dare forfait. A centrocampo, perde posizioni il milanista Samuele Ricci: nel momento di sostituire l’infortunato Rovella, Gattuso ha puntato su Bryan Cristante.

Di seguito l'elenco completo dei 27 convocati azzurri.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).