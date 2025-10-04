Serie B, Monza-Catanzaro: panchina a rischio per Paolo Bianco

Il Campionato di Serie B torna subito in campo e dopo un turno infrasettimanale nel segno dei match terminati in pareggio, ben 8 su 10, all’U-Power Stadium si sfideranno Monza e Catanzaro, nella gara valida per la 7ª giornata del torneo.

I padroni di casa, guidati da Paolo Bianco in panchina, sono stati fin qui autori di una partenza altalenante, con 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi all’attivo. Nel corso del turno infrasettimanale, il big match del Castellani contro l’Empoli è terminato 1-1: alla rete biancorossa di Andrea Carboni in apertura di secondo tempo ha risposto Guarino negli ultimi minuti. La panchina di Bianco scricchiola e questa partita potrebbe risultare decisiva, con il nome di Eugenio Corini sullo sfondo.

Dall’altra parte arriva un Catanzaro con molti rimpianti dopo il pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria, con i blucerchiati salvati in più di un’occasione dal proprio portiere, Simone Ghidotti. Per la squadra di Alberto Aquilani sono arrivati fin qui 6 pareggi nelle prime 6 uscite in Serie B.

L’ultimo confronto tra le due compagini risale addirittura al campionato di Serie B 1989/1990: sia allo stadio Ceravolo che al Brianteo (oggi U-Power Stadium) il risultato finale fu 1-1.

A dirigere il match ci sarà Mario Perri della sezione di Roma. I suoi assistenti saranno Monaco e Laghezza, il IV uomo Di Marco. Al VAR la coppia Gualtieri-Pezzuto.

COME ARRIVA IL MONZA - Paolo Bianco sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata contro l’Empoli e al suo posto ci sarà il vice Filippo Pensalfini. Dopo il match contro i toscani è arrivata un’altra tegola per i biancorossi: Patrick Ciurria ha rimediato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori per almeno 20 giorni. L’esterno si aggiunge ai già infortunati Pessina e Dany Mota. L’assetto di gioco dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Thiam in porta, terzetto difensivo poi composto da Brorsson, Delli Carri e Andrea Carboni. Sulle corsie laterali scalpitano Birindelli e Azzi, in mediana sono in pole Colombo e Zeroli. In avanti, attesi Galazzi e Caprari a supporto di Agustin Alvarez. Probabile panchina per Andrea Colpani.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Aquilani avrà tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Pompetti e Liberali, quest’ultimo attualmente impegnato nel Mondiale U20 con l’Italia. 3-4-2-1 anche per i giallorossi con Pigliacelli tra i pali, Brighenti, Antonini e Verrengia favoriti per partire dal 1’ in difesa. In mediana la coppia Petriccione-Pontisso, sulle fasce spazio a Cassandro a destra e Favasuli a sinistra. Cisse e Di Francesco agiranno alle spalle del capitano della squadra calabrese, Pietro Iemmello.