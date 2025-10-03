Serie A Women rafforza la campagna #Maipiù. Cappelletti: "Impegno contro ogni violenza"

La Serie A Women apre una nuova stagione con una forte consapevolezza del proprio percorso: dopo la storica trasformazione della passata stagione e un rebranding che ha riscritto l’identità visiva e valoriale del campionato, anche la sua campagna CSR (acronimo di Corporate Social Responsibility) evolve. #MAIPIÙ non è più solo uno slogan del passato, ma diventa il cuore di un vero e proprio programma continuativo di responsabilità sociale.

Con il nuovo logo e una brand identity più grintosa e decisa, Serie A Women sceglie di portare avanti #MAIPIÙ come ponte tra il passato e il futuro, con un impegno costante, strutturato e attivo durante tutta la stagione, in linea con i valori sociali e culturali più rilevanti.

"Anche per il campionato di Serie A Women 2025-2026, con #MAIPIÙ vogliamo ribadire che il calcio femminile non è solo sport, ma anche uno spazio di impegno civile, sociale e culturale – le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti –. Questo progetto rappresenta la nostra volontà di trasformare un messaggio in un’azione continua, visibile, che accompagni tutta la stagione e parli a tutte le generazioni. Il nostro è un grido collettivo contro ogni forma di violenza, discriminazione e ingiustizia”.

In occasione della prima giornata di campionato, le calciatrici delle 12 squadre di Serie A Women entreranno in campo accompagnate da bambine che indosseranno il kit #MAIPIÙ. Un gesto simbolico, che unisce la celebrazione del nuovo rebranding al rilancio della campagna.

Durante l’anno, “MAI PIÙ” tornerà protagonista in occasione di giornate simboliche e momenti di sensibilizzazione, contribuendo a tenere alta l’attenzione sui temi sociali e culturali più rilevanti. Il logo #MAIPIÙ nasce come un grido collettivo, forte e immediato, il carattere maiuscolo e deciso trasmette forza e movimento, mentre il contrasto cromatico crea un linguaggio visivo diretto e ad alto impatto. L’insieme definisce un trattamento grafico netto e potente, capace di rendere il messaggio chiaro e memorabile.